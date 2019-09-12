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    Жизнь

    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Супруга Канье Уэста показала, как нудно «делать» деньги

    38-летняя Ким Кардашьян запустила линию корректирующего белья. Проект принес теледиве целое состояние в очень короткие сроки. Несмотря на то, что супругу Канье Уэста обвиняли в культурной апроприации из-за названия нового бренда, это ника не повлияло на продажи. Как только линейка была предложена покупателям, банковский счет Ким пополнился на два миллиона долларов всего за пару минут.

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    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда
    Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда

    Ранее Ким сменила название марки, чтобы не провоцировать скандал.

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    Кардашьян
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