Ким Кардашьян заработала $2 миллиона в первые минуты продажи бренда



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Супруга Канье Уэста показала, как нудно «делать» деньги

38-летняя Ким Кардашьян запустила линию корректирующего белья. Проект принес теледиве целое состояние в очень короткие сроки. Несмотря на то, что супругу Канье Уэста обвиняли в культурной апроприации из-за названия нового бренда, это ника не повлияло на продажи. Как только линейка была предложена покупателям, банковский счет Ким пополнился на два миллиона долларов всего за пару минут.

Ранее Ким сменила название марки, чтобы не провоцировать скандал.