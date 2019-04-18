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    Жизнь

    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк

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    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк

    В сети появились кадры со съемок сцены поцелуя

    После премьеры нового сезона «Игры престолов» зрители активно обсуждают первую серию. Внимание многих привлекла сцена поцелуя Джона Сноу и Дейнерис Таргариен.

    32-летний Кит Харингтон признался в интервью, что чувствовал себя некомфортно и странно, целуя 32-летнюю Эмилию Кларк. Актер объяснил свое смущение тем, что уже давно дружит с коллегой.

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    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк
    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк
    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк
    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк
    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк
    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк
    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк
    Кит Харингтон очень смущался при съемках интимных сцен с Эмилией Кларк

     «Мы с Эмилией дружим семь лет, поэтому я испытывал дискомфорт, когда мы снимали сцену с поцелуем. Я понимаю, это моя работа, но чувствую себя странно. К тому же мы часто ужинаем втроем: я, Эмилия и моя жена Роуз Лесли», - поделился Харингтон в интервью The Daily Mirror.

    В сети появились кадры со съемок сцены поцелуя. На видео Кит резко отстраняется от Эмилии, изображая, что его тошнит.

    «Когда узнал, что она твоя тетя», «Он кашлянул просто», «У них действительно эта сцена поцелуя выглядела не очень», «Видно же, что он сам потом ржет. Просто по‑дружески прикалываются», - пишут пользователи в Instagram.

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