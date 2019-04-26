Кит Харингтон провел экскурсию по складу с реквизитом «Игры престолов» (видео)



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Фото: imdb

Фамильный меч Старков «Лед», боевой шлем Пса и десятки муляжей трупов и лошадей в специальном выпуске программы «60 минут»

Ведущий программы «60 минут» Андерсон Купер попал в рай для всех фанатов «Игры престолов» — склад с реквизитом сериала в Белфасте в Северной Ирландии. Экскурсию по местности для телеведущего провел Кит Харингтон.

В ролике можно увидеть фамильный меч Старков «Лед», арбалет, из которого Тирион Ланнистер убил своего отца Тайвина, десятки муляжей трупов, лошадей и драконов, шлем Сандора Клегана ака Пес… и даже отрубленную голову Неда Старка, которого в сериале сыграл Шон Бин.