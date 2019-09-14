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    Жизнь

    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами

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    Принц Филипп и Елизавета II - Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Принц Филипп и Елизавета II

    Бывший пилот британского монарха раскрыл тайны ее рациона

    Экс-пилот королевы Великобритании рассказал в телешоу о том, чем любила питаться Елизавета II, когда летала на дальние расстояния. Как отметил летчик, чаще всего она отдавала предпочтения изысканным блюдам, как и полагается монарху. Но иногда, особенно при длинных перелетах, позволяла себе съесть совершенно простые явства.

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    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами
    Королева Елизавета ІІ любила перекусить в полетах пирогами

    К примеру, довольно часто королева выбирала на обед обычные пироги, которые подают в салоне. Журналисты предположили, что речь идет о пирожках с беконом и курицей, почками, с говядиной и луком.

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    Королева Елизавета II
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