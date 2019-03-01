Королева Иордании Рания посетила Елизавету II в Букингемском дворце (фото)



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Королева Рания

Кородева Иордании порадовала стильным луком

С официальным визитом в Великобританию прибыл 57-летний король Иордании Абдалла II с супругой, 48-летней королевой Ранией, и сыном, 24-летним принцем Хусейном. Одной из главных встреч в первый день их пребывания в Лондоне стала аудиенция у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце.

В гостиной дворца их ждала не только 92-летняя королева, но и ее дочь, 68-летняя принцесса Анна, которая поприветствовала гостей реверансом.

Королева Рания выглядела элегантно и ярко в пурпурном платье и лиловых туфлях. Ее сын и муж отдали предпочтение темно-синим костюмам. Стоит отметить, что наследный принц Хусейн не единственный их сын. У короля и королевы Иордании четверо детей. Хусейн, как старший из них, является прямым наследником трона.

Джерело: Spletnik