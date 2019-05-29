«Королева ночи» Полякова заявила о создании партии



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Оля Полякова

Это будет первая женская партия Украины, отметила Полякова, выступая на форуме женского партнерства

Популярная украинская певица Оля Полякова объявила о создании своей политической партии. Об этом артистка заявила на форуме женского партнерства.

Суперблондинка отметила, что женщины являются силой Украины и добавила, что «ни для кого не секрет, что Украина - это матриархальная страна».

«Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, о котором я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создавать партию, которая будет соответствовать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины», - заявила исполнительница песни «Шлепки».

Ранее о походе в политику заявил когда-то популярный певец Виктор Павлик.