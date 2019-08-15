Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II



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Елизавета I

Стали известны любопытные детали характера Елизавты

Эксперт объяснил, что вызывает негодование у британской королевы, 93-летняя Елизавета II. Адам Хелликер выяснил, что больше всего Елизавету II раздражают люди, которые при одном ее появлении сразу же шарахаются в сторону.

«Она говорила, как это раздражает, что при ее появлении на вечеринках все расступаются, как вода перед плывущим кораблем», – пояснил писатель.

У королевы есть одна мечта. «Ее Величество всегда хотела почувствовать, каково это - прийти на вечеринку и ходить там никем не узнанной, как невидимка, разговаривая со всеми, кто попадется ей по пути», – цитирует The Sun слова Адама.

Королеву также приводит в раздражение повсеместное шиканье людей, стоит им только увидеть, что она приближается.