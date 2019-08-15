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    Жизнь

    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Елизавета I</div> - Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Елизавета I

    Стали известны любопытные детали характера Елизавты

    Эксперт объяснил, что вызывает негодование у британской королевы, 93-летняя Елизавета II. Адам Хелликер выяснил, что больше всего Елизавету II раздражают люди, которые при одном ее появлении сразу же шарахаются в сторону.

    «Она говорила, как это раздражает, что при ее появлении на вечеринках все расступаются, как вода перед плывущим кораблем», – пояснил писатель.

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    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II
    Королевский эксперт выяснил, что больше всего раздражает Елизавету II

    У королевы есть одна мечта. «Ее Величество всегда хотела почувствовать, каково это - прийти на вечеринку и ходить там никем не узнанной, как невидимка, разговаривая со всеми, кто попадется ей по пути», – цитирует The Sun слова Адама.

    Королеву также приводит в раздражение повсеместное шиканье людей, стоит им только увидеть, что она приближается. 

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    Королева Елизавета II
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