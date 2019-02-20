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    Жизнь

    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II

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    Принц Эндрю - Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Принц Эндрю

    Несмотря на расхожее представление, что королева должна питать особые чувства к первенцу, это не так

    Елизавета II подарила своему супругу принцу Филиппу четверых детей - принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда. Казалось бы, королева должна особо выделять своего первенца, который стоит первым в очереди на престол. Однако это не так.

    По словам самого Чарльза, когда он был маленький, его мать была постоянно занята государственными делами и его воспитывали няньки. Позже его отправили на пять лет в школу в Шотландии, которую он иначе, как тюрьмой, не называл.

    После отношения герцога Корнуэлльского с матерью также было трудно назвать близкими. По словам королевского историка Пирса Брендона, любимцем королевы является принц Эндрю. Особо выделяет его и герцог Эдинбургский.

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    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II
    Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II

    «Энди не стал поступать в университет, пошел сразу в морское училище, что очень импонировало его отцу, который также служил во флоте офицером. Он закончил курс морских командос перед тем, как получить квалификацию пилота вертолета», -  поясняет Пирс.

    «Затем в возрасте 22 лет он принял участие в Фолклендской войне, где показал себя героем. Поэтому совершенно ясно, что он любимец королевы и она его выделяет», - цитирует историка Cheatsheet.

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    Королева Елизавета II
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