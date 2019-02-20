Королевский историк назвал любимого ребенка Елизаветы II



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Принц Эндрю

Несмотря на расхожее представление, что королева должна питать особые чувства к первенцу, это не так

Елизавета II подарила своему супругу принцу Филиппу четверых детей - принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда. Казалось бы, королева должна особо выделять своего первенца, который стоит первым в очереди на престол. Однако это не так.

По словам самого Чарльза, когда он был маленький, его мать была постоянно занята государственными делами и его воспитывали няньки. Позже его отправили на пять лет в школу в Шотландии, которую он иначе, как тюрьмой, не называл.

После отношения герцога Корнуэлльского с матерью также было трудно назвать близкими. По словам королевского историка Пирса Брендона, любимцем королевы является принц Эндрю. Особо выделяет его и герцог Эдинбургский.

«Энди не стал поступать в университет, пошел сразу в морское училище, что очень импонировало его отцу, который также служил во флоте офицером. Он закончил курс морских командос перед тем, как получить квалификацию пилота вертолета», - поясняет Пирс.

«Затем в возрасте 22 лет он принял участие в Фолклендской войне, где показал себя героем. Поэтому совершенно ясно, что он любимец королевы и она его выделяет», - цитирует историка Cheatsheet.