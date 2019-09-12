Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II



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Принц Филипп и Елизавета II

Стали известны новые подробности из жизни британской королевы

Бывший пилот Ее Королевского Высочества рассказал, что в 90-х годах прошлого века члены королевской семьи наслаждались бюджетными пирогами. Грэм Лори, бывший пилот Елизаветы II, поведал, что классические пироги Fray Bentos были для королевы «чем-то новеньким среди всей этой фантастической еды».

Лори не раскрыл любимый вкус пирога королевы, но известно, что самые популярные начинки среди них – со стейком и почками, рубленой говядиной и луком, а также с курицей и беконом.