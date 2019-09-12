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    Жизнь

    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II

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    Принц Филипп и Елизавета II - Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Принц Филипп и Елизавета II

    Стали известны новые подробности из жизни британской королевы

    Бывший пилот Ее Королевского Высочества рассказал, что в 90-х годах прошлого века члены королевской семьи наслаждались бюджетными пирогами. Грэм Лори, бывший пилот Елизаветы II, поведал, что классические пироги Fray Bentos были для королевы «чем-то новеньким среди всей этой фантастической еды».

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    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II
    Королевский пилот назвал любимое блюдо Елизаветы II

    Лори не раскрыл любимый вкус пирога королевы, но известно, что самые популярные начинки среди них – со стейком и почками, рубленой говядиной и луком, а также с курицей и беконом.

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