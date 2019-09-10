Кортни Кардашьян лишилась части волос из-за неудачной укладки



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Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash/

Вместо больницы мама троих детей тут же записалась на прием к пластическому хирургу

40-летней Кортни Кардашьян пришлось обратиться за помощью к медикам. У звезды исчезла часть волос с головы. Первой «залысину» на голове сестры обнаружила 38-летняя Ким Кардашьян. Он посоветовала Кортни незамедлительно обратиться в больницу и показала фото головы сестры, сделанное на смартфон.

Кортни сразу поняла, последствием чего стала потеря волос. Она вспомнила, как ей пришлось собрать волосы в очень тугой хвост: «Клянусь, это из моего конского хвоста, он был настолько тугим, что у меня была шишка на голове».

Фото: LegionMedia

Ранее у Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание.