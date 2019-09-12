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    Жизнь

    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой

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    Фото: instagram.com/getglimmer_/ - Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Фото: instagram.com/getglimmer_/

    Набирает популярности необычный бизнес

    25-летняя Виктория Мерфи из Эдинбурга открыла клининговую фирму. Чтобы получить преимущество перед конкурентами, сотрудники работают голыми.

    Работники, 12 женщин и трое мужчин, имеют конкурентное преимущество перед другими. Они в пикантных образах наводят чистоту в домах клиентов. Уборщики получают от 55 до 75 фунтов стерлингов в час, что зависит от их внешнего вида. Услуги предоставляются в нижнем белье, купальниках и без одежды.

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    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Косметолог бросила работу и начала заниматься «голой» уборкой
    Фото: instagram.com/getglimmer_/

     «Я объясняю людям, что это серьезный клининговый бизнес. Большинство людей спрашивает, что делает клиент, пока уборщик работает. Они воображают, что просто сидят там, пока уборщик устраивает шоу, но это не то, что мы делаем. Мы убираем на очень высоком уровне», – цитирует предприимчивую шотландку The Sun.

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    бизнес
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