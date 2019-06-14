Крис Хемсворт в образе толстого Тора спел грустную песню



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Крис Хемсворт

По словам актера, композиция помогала ему вжиться в образ изменившегося Тора в финале «Мстителей»

Актер Крис Хемсворт, известный по роли бога-громовержца Тора, рассказал, как работал над образом своего героя в последней части «Мстителей». В эфире Tonight Show с Джимми Фэллоном актер признался, что изобразить потолстевшего Тора, пребывающего в вечной депрессии, ему помогла песня Джонни Кэша Hurt в кавер-версии группы Nine Inch Nails. Он назвал ее самой грустной композицией в мире.

Затем в эфире программы показали видео, где Хемсворт в образе грустного Тора играет эту песню на гитаре. По словам актера, видео было снято в перерывах между съемками и изначально он не планировал показывать его публике.

Располневший Тор стал одним из самых обсуждаемых персонажей после финала франшизы и быстро превратился в мем.