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    Жизнь

    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи

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    Крис Пратт и Кэтрин Шварценнегер - Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценнегер

    Крис и Кэтрин обвенчались в январе

    29-летняя Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт решили совместить сразу два приятных события. Они отправились в медовый месяц через две недели после свадьбы, чтобы отпраздновать еще и 40-летие актера.

    В день рождения мужа дочь Арнольда Шварценеггера поздравила его трогательной записью. Она опубликовала коллаж, составленный из нескольких совместных фотографий. Снимки сделаны на прогулке, отдыхе и во время путешествий.

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    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи

     «С днем рождения, красавчик! Я счастлива смеяться с тобой, любить тебя, отправляться с тобой в приключения, целовать тебя и жить этой волшебной жизнью с тобой. Ты наполняешь жизнь радостью! Я тебя очень люблю!» – призналась Шварценеггер в Instagram.

    Вскоре после этого молодожены улетели на курорт. «Крис и Кэтрин провели выходные на Гавайях, на острове Ланаи. Пара праздновала 40-летие Криса, а также их недавний брак. Они хотели чего-то расслабляющего, и Гавайи очень много значат для Криса», – рассказал друг актера ET.

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