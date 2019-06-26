Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер отправились в медовый месяц на Гавайи



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Крис Пратт и Кэтрин Шварценнегер

Крис и Кэтрин обвенчались в январе

29-летняя Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт решили совместить сразу два приятных события. Они отправились в медовый месяц через две недели после свадьбы, чтобы отпраздновать еще и 40-летие актера.

В день рождения мужа дочь Арнольда Шварценеггера поздравила его трогательной записью. Она опубликовала коллаж, составленный из нескольких совместных фотографий. Снимки сделаны на прогулке, отдыхе и во время путешествий.

«С днем рождения, красавчик! Я счастлива смеяться с тобой, любить тебя, отправляться с тобой в приключения, целовать тебя и жить этой волшебной жизнью с тобой. Ты наполняешь жизнь радостью! Я тебя очень люблю!» – призналась Шварценеггер в Instagram.

Вскоре после этого молодожены улетели на курорт. «Крис и Кэтрин провели выходные на Гавайях, на острове Ланаи. Пара праздновала 40-летие Криса, а также их недавний брак. Они хотели чего-то расслабляющего, и Гавайи очень много значат для Криса», – рассказал друг актера ET.

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