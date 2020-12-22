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    Жизнь

    Легендарную студию Metro-Goldwyn-Mayer продадут из-за долгов

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    Легендарную студию Metro-Goldwyn-Mayer продадут из-за долгов

    Студия сняла фильмы о Джеймсе Бонде и «Хоббитов»

    Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer, судя по всему, станет первой крупной кинокомпанией, которая не переживет пандемию коронавируса. Несмотря на готовящуюся грандиозную премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде — главной франшизы компании, MGM испытывает огромные финансовые трудности, которые заставили боссов выставить на продажу студию. Как сообщает The Wall Street Journal, холдинг планирует совершить сделку через инвестиционные банки, Morgan Stanley и LionTree LLC уже начали официальный процесс продажи. Рыночная стоимость MGM оценивается всего в 5,5 миллиарда долларов: в эту сумму входят стоимость акций и долговая нагрузка.

    Компания Metro-Goldwyn-Mayer существует с 1924 года, а в ее фильмотеке (которая, судя по всему, станет частью будущей сделки) есть такие культовые картины, как «Рокки», «007», а также трилогия «Хоббит». В 2010 году компания уже испытывала проблемы. Тогда MGM даже объявила себя банкротом, однако позже руководство отозвало банкротство, справившись с трудностями.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: кино
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