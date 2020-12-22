Легендарную студию Metro-Goldwyn-Mayer продадут из-за долгов

Студия сняла фильмы о Джеймсе Бонде и «Хоббитов»

Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer, судя по всему, станет первой крупной кинокомпанией, которая не переживет пандемию коронавируса. Несмотря на готовящуюся грандиозную премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде — главной франшизы компании, MGM испытывает огромные финансовые трудности, которые заставили боссов выставить на продажу студию. Как сообщает The Wall Street Journal, холдинг планирует совершить сделку через инвестиционные банки, Morgan Stanley и LionTree LLC уже начали официальный процесс продажи. Рыночная стоимость MGM оценивается всего в 5,5 миллиарда долларов: в эту сумму входят стоимость акций и долговая нагрузка.

Компания Metro-Goldwyn-Mayer существует с 1924 года, а в ее фильмотеке (которая, судя по всему, станет частью будущей сделки) есть такие культовые картины, как «Рокки», «007», а также трилогия «Хоббит». В 2010 году компания уже испытывала проблемы. Тогда MGM даже объявила себя банкротом, однако позже руководство отозвало банкротство, справившись с трудностями.

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