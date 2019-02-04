Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино



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Роджер Федерер

В 2017 году Роджер Федерер в компании Томми Хааса, Григора Димитрова и Новака Джоковича записал музыкальное видео

Швейцарский теннисист в рекламном видео для японского бренда Uniqlo рассказал о своих навыках игры на музыкальном инструменте

«Мои родители просили, чтобы я играл, когда был моложе. Но, конечно, моя голова была полностью забита теннисом. Поэтому для меня игра на этом инструменте всегда давалась немного сложно.

Снова вернуться к пианино было увлекательно, у меня все еще есть ощущение, что какие-то навыки я сохранил, но нужно еще практиковаться. С нетерпением жду, когда у меня будет больше времени, чтобы играть, потому что мне бы хотелось когда-нибудь удивить свою жену и сыграть для нее », - рассказал легендарный швейцарский теннисист.

Стоит отметить, что в 2017 году Роджер Федерер в компании Томми Хааса, Григора Димитрова и Новака Джоковича записал музыкальное видео.

Напомним, Роджер Федерер - обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд); непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года; обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде;

Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде