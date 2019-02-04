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    Жизнь

    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино

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    Роджер Федерер - Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Роджер Федерер

    В 2017 году Роджер Федерер в компании Томми Хааса, Григора Димитрова и Новака Джоковича записал музыкальное видео

    Швейцарский теннисист в рекламном видео для японского бренда Uniqlo рассказал о своих навыках игры на музыкальном инструменте

    «Мои родители просили, чтобы я играл, когда был моложе. Но, конечно, моя голова была полностью забита теннисом. Поэтому для меня игра на этом инструменте всегда давалась немного сложно.

    Снова вернуться к пианино было увлекательно, у меня все еще есть ощущение, что какие-то навыки я сохранил, но нужно еще практиковаться. С нетерпением жду, когда у меня будет больше времени, чтобы играть, потому что мне бы хотелось когда-нибудь удивить свою жену и сыграть для нее », - рассказал легендарный швейцарский теннисист.

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    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино
    Легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл Баха на пианино

    Стоит отметить, что в 2017 году Роджер Федерер в компании Томми Хааса, Григора Димитрова и Новака Джоковича записал музыкальное видео.

    Напомним, Роджер Федерер - обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд); непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года; обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде;

     Олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде

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