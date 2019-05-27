Леся Никитюк мечтала о Владимире Кличко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская телеведущая рассказала, как «притянуть» к себе желаемое

Ведущая шоу «Хто зверху?» и «Кто против блондинок» на Новом канале Леся Никитюк рассказала о своему секретном оружии. Много лет назад девушка сделала свою доску желаний. И через какое-то время поняла: все загаданное сбылось!

«Мне было 22 года, я жила в съемной квартире в Киеве, – рассказала Леся Никитюк в YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». – Тогда я зарабатывала 6000 грн в месяц, 2500 платила за аренду. И много мечтала. Как-то вырезала из журналов красивые картинки, из которых хотела бы составить свою жизнь: шикарный отель у реки, собачью упряжку, машину, микрофон, красивого мужчину (им был, кстати, Владимир Кличко-младший). Все это я наклеила на картон и повесила на дверь туалета. Так доска желаний отражалась в зеркале и все время была у меня на виду».

Изо дня в день Леся смотрела на свою доску желаний и мечтала. И однажды все картинки, которые ведущая наклеила на картон, начали становиться реальностью.

«В какой-то момент я прохожу кастинг на роль ведущей тревел-шоу и начинаю колесить по свету, – говорит Никитюк. – В перерывах между съемками веду корпоративы и свадьбы. И как-то, года через два, мы с подружкой «мартинимся» у меня дома, и она сбивает с двери мою доску желаний. Смотрит на нее и говорит: «Леся, так это же отель на берегу реки в Монте-Карло, где ты жила». Я: «Да». Она: «А это точь-в-точь такая же собачья упряжка, на которой ты каталась в Швейцарии». Я: «Да!» В общем, из всех картинок не сбылся только Владимир Кличко. Хотя я с ним знакома, и при первой встрече сразу почувствовала, что понравилась ему(смеется)».

Сейчас Леся Никитюк – успешная ведущая Нового канала, блогер-миллионник, любимица всей страны. Но доска желаний у нее все равно есть. Правда, уже другая.

«Сейчас я мечтаю и стремлюсь к семье, – говорит Леся Никитюк. – И постоянно держу нужные и желанные картинки… в голове. Хотя все равно продолжаю фотографировать на телефон все, что мне нравится или хочется. Хочу посоветовать всем: хотите максимум! Стремишься к нереальному – получишь максимум. Стремишься к максимуму» – получишь минимум.