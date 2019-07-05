Леся Никитюк поймала букет невесты на свадьбе Тодоренко и Топалова



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Звезды шоу-биза поженились в маленьком городе Сорренто

31-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк приехала в солнечную Италию на свадьбу к коллеге и подруге Регине Тодоренко. В конце торжества гостья поймала букет невесты, чему была очень рада.

Для мероприятия Леся выбрала короткое белое платье с цветочным принтом. Она использовала минимум аксессуаров, поэтому выбрала контрастную красную сумку с синей ручкой. Девушка сделала естественный макияж и уложила волосы слабыми локонами.

Торжество прошло весело: жених и невеста танцевали от счастья, а гости наслаждались вкусной едой и красивым видом на море. После того, как цветы прилетели прямиком в руки ведущей, она призналась, что поймала букет на свадьбе уже в 17-й раз. Тем не менее, Леся была очень довольна. Она написала в Instagram: «Ах да, я поймала букет».

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