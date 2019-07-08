Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом



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Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк - девушка без комплексов, и другим советует быть уверенными в себе

Телеведущая Леся Никитюк активно ведет соцсети, и иногда, на нее нападают хейтеры, критикующие ее стройную фигуру. Но больше тех, кто восхищается девушкой. На новом снимке в соцсети Леся позирует в купальнике, которых, по ее словам, у нее очень много.

«47- купальник! Я их обожаю! А по поводу своей фигуры - я ее тоже обожаю. Кто-то может сказать, что у меня живот не прокаченный - мне пофиг. Я много работаю, а после танцев совсем не занимаюсь спортом - нет времени. Я ем все, кроме хлеба, жирного и конфет. Пью много... не всегда только воду. Любите себя такими, как вы есть», - так прокомментировала снимок ведущая Нового канала.





Леся Никитюк

В комментариях поклонники Леси Никитюк поддержали ее комплиментами:

«Идеальная фигура», «Леся, вы – супер! Чтоб все такими были», «Живот не прокаченный? Вы серьезно? Да вы богиня!», - отметили фолловеры под постом.

Напомним, что на прошлой неделе Леся Никитюк побывала на свадьбе Регины Тодоренко в Италии и поймала букет невесты.