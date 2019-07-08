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    Жизнь

    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк

    Украинская телеведущая Леся Никитюк - девушка без комплексов, и другим советует быть уверенными в себе

    Телеведущая Леся Никитюк активно ведет соцсети, и иногда, на нее нападают хейтеры, критикующие ее стройную фигуру. Но больше тех, кто восхищается девушкой. На новом снимке в соцсети Леся позирует в купальнике, которых, по ее словам, у нее очень много.

    «47- купальник! Я их обожаю! А по поводу своей фигуры - я ее тоже обожаю. Кто-то  может сказать, что у меня живот не прокаченный - мне пофиг. Я много работаю, а после танцев совсем не занимаюсь спортом - нет времени. Я ем все, кроме хлеба, жирного и конфет. Пью много... не всегда только воду. Любите себя такими, как вы есть», - так прокомментировала снимок ведущая Нового канала.


    Леся Никитюк

    Леся Никитюк

    В комментариях поклонники Леси Никитюк поддержали ее комплиментами:

    «Идеальная фигура», «Леся, вы – супер! Чтоб все такими были», «Живот не прокаченный? Вы серьезно? Да вы богиня!», - отметили фолловеры под постом.

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    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом
    Леся Никитюк призналась, что после участия в проекте «Танцы со звездами» перестала заниматься спортом

    Напомним, что на прошлой неделе Леся Никитюк побывала на свадьбе Регины Тодоренко в Италии  и поймала букет невесты.

    Леся Никитюк телеведущая
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