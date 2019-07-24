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    Жизнь

    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини

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    <p>Леся Никитюк</p> <p>instagram.com/lesia_nikituk</p> - Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини

    Леся Никитюк

    instagram.com/lesia_nikituk

    Телеведущая порадовала поклонников новыми фото

    Популярная телеведущая снова Леся Никитюк интригует подписчиков в Инстаграме. Леди Ле заявила о таинственном проекте.

    «Сегодня начались съемки нового проекта», - написала звезда.

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    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
    instagram.com/lesia_nikituk

    По словам Леси, она продолжает свой активный творческий путь и возвращается в тревел. В какой именно тревел, Леди Ле и Новый канал обещают рассказать позже.

    А пока телеведущая радует поклонников фото, на которых запечатлена в бикини. И поклонники этому несказанно радуются.

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    Леся Никитюк телеведущая
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