Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая порадовала поклонников новыми фото
Популярная телеведущая снова Леся Никитюк интригует подписчиков в Инстаграме. Леди Ле заявила о таинственном проекте.
«Сегодня начались съемки нового проекта», - написала звезда.
instagram.com/lesia_nikituk
По словам Леси, она продолжает свой активный творческий путь и возвращается в тревел. В какой именно тревел, Леди Ле и Новый канал обещают рассказать позже.
А пока телеведущая радует поклонников фото, на которых запечатлена в бикини. И поклонники этому несказанно радуются.
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