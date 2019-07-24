Леся Никитюк заявила, что уходит в тревел и показала фото в бикини



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая порадовала поклонников новыми фото

Популярная телеведущая снова Леся Никитюк интригует подписчиков в Инстаграме. Леди Ле заявила о таинственном проекте.

«Сегодня начались съемки нового проекта», - написала звезда.

По словам Леси, она продолжает свой активный творческий путь и возвращается в тревел. В какой именно тревел, Леди Ле и Новый канал обещают рассказать позже.

А пока телеведущая радует поклонников фото, на которых запечатлена в бикини. И поклонники этому несказанно радуются.

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