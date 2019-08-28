«Летающий» кот запустил забавный флешмоб #mrsandmanchallenge



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Пользователи соцсети выкладывают видео со своими питомцами, «парящими» под музыку Mr. Sandman

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб #mrsandmanchallenge с участием животных, которых снимают снизу вверх под песню Mr. Sandman. При этом, экран разделен на девять частей, а животное то появляется в кадре, то исчезает.

Все началось с кота по кличке Эд. Его хозяйка – Джейд Тейлор-Райан, старшеклассница из Канадской провинции Онтарио. Она назвала кота в честь Эда Ширана, так как оба - рыжие.

Видео со своим котом она опубликовала в TikTok. Необычный ракурс девушка объяснила тем, что ей неудобно было держать телефон, так как в руках был кот. Поэтому она положила телефон на стол и включила съемку на таймер.

Вскоре на Эда стали делать пародии, в том числе и с другими животными.

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