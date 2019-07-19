Летиция Каста снялась обнаженной для модного глянца



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Летиция Каста instagram.com/laetitiacasta/

Звезда восхитила сеть своими формами

41-летняя модель Летиция Каста стала героиней нового номера французского издания журнала Elle. В своем Instagram звезда поделилась двумя кадрами из фотосессии.

Журнал представил две обложки: на одной из них Каста позирует в море в черном полупрозрачном платье с глубоким декольте, на другой она предстала полностью обнаженной, сфотографировавшись сидя на скале.

Съемка прошла на Корсике. Ее автором стал нью-йоркский фотограф Блэр Гетц Мезибов, который ранее работал со многими знаменитостями. В их числе – Элизабет Олсен, Хелена Кристенсен, Кейт Босуорт, Эдриен Броуди и многие другие.



