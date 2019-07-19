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    Жизнь

    Летиция Каста снялась обнаженной для модного глянца

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    <p>Летиция Каста</p> <p>instagram.com/laetitiacasta/</p> - Летиция Каста снялась обнаженной для модного глянца

    Летиция Каста

    instagram.com/laetitiacasta/

    Звезда восхитила сеть своими формами

    41-летняя модель Летиция Каста стала героиней нового номера французского издания журнала Elle. В своем Instagram звезда поделилась двумя кадрами из фотосессии.

    Журнал представил две обложки: на одной из них Каста позирует в море в черном полупрозрачном платье с глубоким декольте, на другой она предстала полностью обнаженной, сфотографировавшись сидя на скале.

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    Летиция Каста снялась обнаженной для модного глянца
    Летиция Каста снялась обнаженной для модного глянца
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    Летиция Каста снялась обнаженной для модного глянца
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    instagram.com/laetitiacasta/

    Съемка прошла на Корсике. Ее автором стал нью-йоркский фотограф Блэр Гетц Мезибов, который ранее работал со многими знаменитостями. В их числе – Элизабет Олсен, Хелена Кристенсен, Кейт Босуорт, Эдриен Броуди и многие другие.

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