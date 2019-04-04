Личный пилот Елизаветы II и принцессы Дианы убил любимую жену и ушел из жизни



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Тони Медоуз Фото: Daily Mail

На службе в королевских ВВС Медоуз управлял самолетами, на борту которых находились члены монаршей семьи - королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп, принц Чарльз и принцесса Диана

84-летний Тони Медоуз после 60 лет брака скончался в один день с супругой. Долгие годы он служил в королевских ВВС и сопровождал первых лиц Великобритании, сообщает Daily Mail

Трагедия произошла в деревне Баклбери, где находится поместье родителей Кейт Миддлтон. Летчика на пенсии Тони Медоуза и его 83-летнюю жену Паулу нашли мертвыми в их доме. В обстоятельствах семейной драмы в доме пожилой супружеской пары разбирается полиция графства Беркшир. Правоохранители рассматривают единственную версию - пожилой мужчина убил супругу и свел счеты с жизнью.

Муж и жена были очень привязаны друг к другу. В последние годы Паула очень болела и страдала старческим слабоумием. Тони взял на себе опеку над женой, он бережно заботился о ней. Когда силы начали его покидать, мужчина решил умереть в один день с женой из опасения, что больше о ней никто так не позаботится.

Соседи утверждают, что потрясены случившимся. Они говорят, что Медоузы были очень спокойными и доброжелательными. Соседи часто встречали их, когда Тони в солнечные дни вывозил Паулу на прогулку. Родные пожилой пары заметили, что это большая утрата.

Тони Медоуз окончил вуз по математической специальности, но после этого увлекся авиацией. Он поступил в Национальную службу Королевских ВВС. Успехи молодого человека были столь очевидны, что ему первому доверии управлять пассажирским сверхзвуковым самолетом «Конкорд» авиакомпании British Airway. Он был членом экипажа первого рейса самолета из Лондона в Нью-Йорк в 1977 году.

На службе в королевских ВВС Медоуз управлял самолетами, на борту которых находились члены монаршей семьи - королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп, принц Чарльз и принцесса Диана. Он сопровождал их в дальних перелетах в Кувейт, страны Ближнего Востока и по другим маршрутам.

Джерело: Cosmopolitan