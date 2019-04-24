Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность



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instagram / podkopayeva_official

Реакция детей спортсменки на новость о беременности была разной

Абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее жених, бизнесмен Игорь Дубинский, с нетерпением ожидают третьего ребенка. Кроме того, спортсменка уже имеет двух детей от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным, один из которых усыновленный сын Вадим. Сейчас Лилия большую часть времени живет в США и рассказала, как ее старшие дети восприняли весть о грядущем пополнении в семье.

Свое интересное положение спортсменка не скрывает, но говорит о своей второй беременности очень осторожно.

«Всему свое время, оно и так будет явно через … Поэтому, знаете, как бог дал такой подарок, и мы очень рады и с нетерпением ждем встречи. Так что спасибо за поздравления», – говорит спортсменка.

16 лет назад на Подкопаеву напали неизвестные. Они украли ее автомобиль и нанесли тяжелые телесные повреждения. После этого врачи сообщили спортсменке, что она не сможет иметь детей. Лилия вместе с тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила мальчика Вадима, а уже скоро спортсменка узнала, что беременна. В 2006 Лилия родила дочь Каролину.

По словам чемпионки, ее дети восприняли новость о беременности по-разному.

«Каролина спросила: так ты нас уже любить не будешь? И начала плакать. Я говорю: доченька, ну ты что, ты самая любимая девочка на свете. Ну Вадим как мужчина воспринял уже. Затем они говорили о том, кого бы они хотели. Я думаю, что они до конца все равно еще не понимают, потому что, когда состоятся уже такие изменения, уже тогда они поймут, какие в жизни происходят моменты. Все замечательно. Вадим хочет брата, Каролина хочет сестру. Говорит – я отдам все игрушки свои, которыми я уже не играю», – поделилась спортсменка в эксклюзивном интервью передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».



