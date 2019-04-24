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    Жизнь

    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность

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    instagram / podkopayeva_official - Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    instagram / podkopayeva_official

    Реакция детей спортсменки на новость о беременности была разной

    Абсолютная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее жених, бизнесмен Игорь Дубинский, с нетерпением ожидают третьего ребенка. Кроме того, спортсменка уже имеет двух детей от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным, один из которых усыновленный сын Вадим. Сейчас Лилия большую часть времени живет в США и рассказала, как ее старшие дети восприняли весть о грядущем пополнении в семье.

    Свое интересное положение спортсменка не скрывает, но говорит о своей второй беременности очень осторожно.

    «Всему свое время, оно и так будет явно через … Поэтому, знаете, как бог дал такой подарок, и мы очень рады и с нетерпением ждем встречи. Так что спасибо за поздравления», – говорит спортсменка.

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    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    Лилия Подкопаева рассказала, как дети восприняли ее вторую беременность
    instagram / podkopayeva_official

    16 лет назад на Подкопаеву напали неизвестные. Они украли ее автомобиль и нанесли тяжелые телесные повреждения. После этого врачи сообщили спортсменке, что она не сможет иметь детей. Лилия вместе с тогдашним мужем Тимофеем Нагорным усыновила мальчика Вадима, а уже скоро спортсменка узнала, что беременна. В 2006 Лилия родила дочь Каролину.

    По словам чемпионки, ее дети восприняли новость о беременности по-разному.

    «Каролина спросила: так ты нас уже любить не будешь? И начала плакать. Я говорю: доченька, ну ты что, ты самая любимая девочка на свете. Ну Вадим как мужчина воспринял уже. Затем они говорили о том, кого бы они хотели. Я думаю, что они до конца все равно еще не понимают, потому что, когда состоятся уже такие изменения, уже тогда они поймут, какие в жизни происходят моменты. Все замечательно. Вадим хочет брата, Каролина хочет сестру. Говорит – я отдам все игрушки свои, которыми я уже не играю», – поделилась спортсменка в эксклюзивном интервью передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».

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