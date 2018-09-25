Лучшие кавера на песню Джайны из игры World of World of Warcraft



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Рокеры, пираты и просто красивые девушки — эту песню попробовали исполнить уже все. Мы собрали три самых крутых кавера

Очередное дополнение для World of Warcraft «Battle for Azeroth» вышло еще 14 августа. В честь этого события Blizzard решила порадовать фанатов короткометражками, посвященными главным действующим лицам новой части. Короткие анимационные ролики от Blizzard — это вообще отдельный вид искусства. Так, помимо всего прочего, в первом ролике из серии «Лики войны» была еще и очень крутая песня. Мы писали, что в российском варианте ее исполнила солистка «Мельницы». Но этого фанатам показалось мало, и на YouTube полились десятки каверов. Среди них если несколько обязательных к просмотру и прослушиванию.

1. Рок-бальзам для ушей в эпоху рэпа. Сразу захотелось переслушать пару песен Metallica.

2. Мы обещали пиратов? Получай пиратов! Тут парни не только над самой песней постарались, но и над визуальным оформлением. Песня ведь называется «Дочь моря», так что без бутылки рома и сундука мертвеца здесь никак.

3. А вот и красавица Alina Gingertail, которая не только поет, но и замещает целый оркестр. Попробуй досмотреть до конца и не влюбиться.

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