Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио



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Известная украинская певица NK не выходя из офиса дала интервью популярной радиостанции Rai Radio, на которой крутят песню Насти «Тримай». Об этом Каменских сообщила у себя в Instagram и выложила видео, где общается с журналистами на итальянском.

«Друзья, меня переполняют особенные эмоции! Вчера в эфире всемирно известного итальянского Rai Radio я презентовала свою авторскую песню «Тримай»! Я, прямо из своего офиса, даю интервью для радиостанции, которую я слушала все свое детство. Итальянцы очень любят, когда изучают их язык, знакомятся с их страной. Они знают, что я росла в Неаполе и пригласили меня пообщаться об этом в эфире. А когда они услышали хит «Тримай», они отметили что он отражает ту характерность, которая присуща не только нам, но и итальянцам - любовь и страсть. И попросили презентовать трек в их эфире! Это невероятная гордость представлять украиноязычную песню на ведущем европейском радио, ведь ее теперь знают по всему миру! И, конечно же, украинский по праву считается одним из самых красивых и мелодичных языков в мире О том, как проходил этот знаковый для меня момент, можно услышать на сайте Rai Radio (есть подкаст от 17 сентября), а я пока что делюсь с вами маленьким кусочком видео, которое снимала моя #nkteam для блога!», - поделилась радостью Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 18 Сен 2018 в 7:41 PDT

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