Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой



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Королева Елизавета ІІ

Конный спорт остается очень популярным в Британии

92-летняя британская правительница побывала с визитом в графстве Сомерсет. Королева с удовольствием покормила лошадей, к которым питает особую любовь.

В солнечный день Елизавета II постаралась поддержать весеннее настроение. Она выбрала для своего визита пальто сочного цвета лайма от проверенного дизайнера Анджелы Келли. В тон к нему подобрала шляпку, украшенную цветами орхидеи и желтыми бутонами. Образ дополнили лакированная сумочка, черные перчатки и любимые туфли с круглым носом и небольшим каблуком от Anello & Davide. Из украшений королева предпочла жемчуг, к которому также питает слабость. Она надела серьги, колье и брошь в виде пятиконечной звезды.

Елизавета II прибыла на ферму на личном королевском поезде. Монаршая особа известна своей любовью к лошадям, поэтому она не ограничилась формальностями, а отправилась на конюшню, чтобы погладить и покормить животных. Скакуны с радостью приняли королевское угощение — свежую морковь.

Конный спорт остается очень популярным в Британии. Королева пообщалась с сотрудниками конюшни, жокеями и детьми, которые увлечены лошадьми. Елизавета также встретилась представителями Университета Бата. Они рассказали об исследовательских проектах в вопросах благополучного содержания скакунов, а также о достижениях в лечении травм позвоночника в конном спорте.

Недавно Елизавета II совершила совместный выход с Кейт Миддлтон, посетив Королевский колледж в Лондоне. Стиль британской правительницы долгие годы остается неизменным, но ее называют модницей.