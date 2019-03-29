  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой

    • Розсилка
    Королева Елизавета ІІ - Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Королева Елизавета ІІ

    Конный спорт остается очень популярным в Британии

    92-летняя британская правительница побывала с визитом в графстве Сомерсет. Королева с удовольствием покормила лошадей, к которым питает особую любовь.

    В солнечный день Елизавета II постаралась поддержать весеннее настроение. Она выбрала для своего визита пальто сочного цвета лайма от проверенного дизайнера Анджелы Келли. В тон к нему подобрала шляпку, украшенную цветами орхидеи и желтыми бутонами. Образ дополнили лакированная сумочка, черные перчатки и любимые туфли с круглым носом и небольшим каблуком от Anello & Davide. Из украшений королева предпочла жемчуг, к которому также питает слабость. Она надела серьги, колье и брошь в виде пятиконечной звезды.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой
    Любимое хобби: Елизавета II покормила лошадей морковкой

    Елизавета II прибыла на ферму на личном королевском поезде. Монаршая особа известна своей любовью к лошадям, поэтому она не ограничилась формальностями, а отправилась на конюшню, чтобы погладить и покормить животных. Скакуны с радостью приняли королевское угощение — свежую морковь.

    Конный спорт остается очень популярным в Британии. Королева пообщалась с сотрудниками конюшни, жокеями и детьми, которые увлечены лошадьми. Елизавета также встретилась представителями Университета Бата. Они рассказали об исследовательских проектах в вопросах благополучного содержания скакунов, а также о достижениях в лечении травм позвоночника в конном спорте.

    Недавно Елизавета II совершила совместный выход с Кейт Миддлтон, посетив Королевский колледж в Лондоне. Стиль британской правительницы долгие годы остается неизменным, но ее называют модницей.

     

    Королева Елизавета II
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ