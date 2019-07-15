  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены

    • Розсилка
    Принцесса Диана - Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Принцесса Диана

    Темно-синий свитер с принтом в виде парящей в небе девушки в красном платье и с надписью Fly Virgin Atlantic был одним из самых любимых у принцессы.

    С момента гибели принцессы Дианы прошло более двадцати лет, но судьба «королевы сердец» по‑прежнему волнует многих. На аукционе продали знаменитый свитшот, в котором леди Ди занималась спортом.

    О завершении сделки сообщил организатор торгов. Толстовку принцессы продали за $53,5 тысячи. Эта сумма стала в десять раз больше стартовой цены лота.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены
    Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены

    Обладателем свитшота матери принцев Гарри и Уильяма стал житель Калифорнии, который захотел сохранить свое инкогнито. Толстовку принцесса Диана подарила своему фитнес-тренеру Дженни Риветт.

    Темно-синий свитер с принтом в виде парящей в небе девушки в красном платье и с надписью Fly Virgin Atlantic был одним из самых любимых у принцессы. Она носила его на каждую свою тренировку в надежде избежать внимания назойливых папарацци.

     Читайте также: Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ