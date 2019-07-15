Любимый свитшот принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены



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Принцесса Диана

Темно-синий свитер с принтом в виде парящей в небе девушки в красном платье и с надписью Fly Virgin Atlantic был одним из самых любимых у принцессы.

С момента гибели принцессы Дианы прошло более двадцати лет, но судьба «королевы сердец» по‑прежнему волнует многих. На аукционе продали знаменитый свитшот, в котором леди Ди занималась спортом.

О завершении сделки сообщил организатор торгов. Толстовку принцессы продали за $53,5 тысячи. Эта сумма стала в десять раз больше стартовой цены лота.

Обладателем свитшота матери принцев Гарри и Уильяма стал житель Калифорнии, который захотел сохранить свое инкогнито. Толстовку принцесса Диана подарила своему фитнес-тренеру Дженни Риветт.

Темно-синий свитер с принтом в виде парящей в небе девушки в красном платье и с надписью Fly Virgin Atlantic был одним из самых любимых у принцессы. Она носила его на каждую свою тренировку в надежде избежать внимания назойливых папарацци.