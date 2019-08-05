Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы



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Монарх Таиланда впервые с 1932 года стал многоженцем

67-летний король Маха Вачиралонгкорн стал многоженцем. Монарх присвоил своей любовнице, 34-летней армейской медсестре Сининате Вонгваджирапакди, статус наложницы – второй супруги-консорт.

Церемония состоялась в королевском дворце. На обряде присутствовала жена короля, свадьбу с которой он сыграл в мае.

Согласно традициям Маха вылил на голову Сининате церемониальную воду, а сама девушка в это время лежала на полу, чтобы оставаться ниже уровня колен монарха.

Эта церемония стала исторической. Король Таиланда впервые с 1932 года стал многоженцем. В мае Маха Вачирлонгкорн женился в четвертый раз. От предыдущих союзов у него осталось две дочери и пять сыновей, но только один из мальчиков был признан принцем.

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