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    Жизнь

    Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы

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    instagram / cnnnews18 - Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы
    instagram / cnnnews18

    Монарх Таиланда впервые с 1932 года стал многоженцем

    67-летний король Маха Вачиралонгкорн стал многоженцем. Монарх присвоил своей любовнице, 34-летней армейской медсестре Сининате Вонгваджирапакди, статус наложницы – второй супруги-консорт.

    Церемония состоялась в королевском дворце. На обряде присутствовала жена короля, свадьбу с которой он сыграл в мае.

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    Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы
    Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы
    Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы
    Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы
    Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы

    Согласно традициям Маха вылил на голову Сининате церемониальную воду, а сама девушка в это время лежала на полу, чтобы оставаться ниже уровня колен монарха.

    Эта церемония стала исторической. Король Таиланда впервые с 1932 года стал многоженцем. В мае Маха Вачирлонгкорн женился в четвертый раз. От предыдущих союзов у него осталось две дочери и пять сыновей, но только один из мальчиков был признан принцем.

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    Таиланд
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