Любовница самого богатого человека в мире Джеффа Безоса ушла от мужа



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Джефф Безос, Лорен Санчес

В январе этого года стало известно о романе Санчес и Безоса

55-летний глава компании Amazon Джефф Безос развелся с 48-летней женой Маккензи после 25-летнего союза. На следующий день после официального завершения бракоразводного процесса стало известно, что на развод подала и любовница главы Amazon Лорен Санчес.

С заявлением о разводе в суд обратилась не только актриса, но и ее супруг, киноагент Патрик Уайтселл. Без пяти минут экс-супруги ясно дали понять, что их решение о расставании является обоюдным. Лорен прожила в браке с мужем 13 лет, пара воспитывает двух детей.

В январе этого года стало известно о романе Санчес и Безоса. Это произошло сразу после того как развод миллиардера стал достоянием общественности.

Джефф Безос заявлял, что его шантажируют интимными фото. Недавно стало известно, что компромат на главу Amazon слил брат его любовницы. Сам Безос связывал скандал с его критикой президента Дональда Трампа.