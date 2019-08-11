Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье



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Трэвис Скотт и Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Светская львица отметила свой 22-й день рождения

28-летний Трэвис Скотт порадовал возлюбленную, Кайли Дженнер, шикарным подарком

Рэпер преподнес самой молодой миллиардерше в мире бриллиантовое колье. Кайли похвасталась новым украшением, опубликовав видео с колье в Instagram stories.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» собирается отмечать свой день рождения на яхте в Италии. Звездное семейство уже несколько дней находится на острове Капри, где пройдет веселая вечеринка.

Кайли поделилась фрагментами торжества. Она выбрала ультракороткое розовое платье с перьями, дополнив образ новым колье.

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