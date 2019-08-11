Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner/
Светская львица отметила свой 22-й день рождения
28-летний Трэвис Скотт порадовал возлюбленную, Кайли Дженнер, шикарным подарком
Рэпер преподнес самой молодой миллиардерше в мире бриллиантовое колье. Кайли похвасталась новым украшением, опубликовав видео с колье в Instagram stories.
instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» собирается отмечать свой день рождения на яхте в Италии. Звездное семейство уже несколько дней находится на острове Капри, где пройдет веселая вечеринка.
Кайли поделилась фрагментами торжества. Она выбрала ультракороткое розовое платье с перьями, дополнив образ новым колье.