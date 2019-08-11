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    Жизнь

    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье

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    <p>Трэвис Скотт и Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье

    Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Светская львица отметила свой 22-й день рождения

    28-летний Трэвис Скотт порадовал возлюбленную, Кайли Дженнер, шикарным подарком

    Рэпер преподнес самой молодой миллиардерше в мире бриллиантовое колье. Кайли похвасталась новым украшением, опубликовав видео с колье в Instagram stories.

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    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    Любовник Кайли Дженнер подарил самой молодой миллиардерше огромное бриллиантовое колье
    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» собирается отмечать свой день рождения на яхте в Италии. Звездное семейство уже несколько дней находится на острове Капри, где пройдет веселая вечеринка.

    Кайли поделилась фрагментами торжества. Она выбрала ультракороткое розовое платье с перьями, дополнив образ новым колье.

     Читайте также: Поседевший Потап поделился чувственным фото с Настей Каменских

     

    Кардашьян День рождения
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