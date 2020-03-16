Людей призывают следить за своим здоровьем, как это делают порноактеры



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«Порноактеры намного лучше разбираются в тех вещах, о которых даже не задумываются люди, не взаимодействующие регулярно с чужими телесными жидкостями», - считает режиссер

Здоровые люди должны пример с порноактеров из-за коронавируса. Об этом заявила режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли в интервью изданию Mashable. По ее мнению, сегодня мир может многому научиться у них.

«Когда твое тело - это твоя работа, ты заботишься о гигиене, чистоте и профилактике намного больше, чем обычный человек», - заявила порнорежиссер. По ее словам, порноактеры намного лучше разбираются в тех вещах, о которых даже не задумываются люди, не взаимодействующие регулярно с чужими телесными жидкостями.

Эшли добавила, что приостановила съемки одного из своих проектов из-за коронавируса. Так же поступили и в некоторых других студиях, так как для большинства порноактеров работа из дома не представляется возможной.

Ранее сообщалось, что порносайт Pornhub обеспечил бесплатный доступ к премиум-контенту для жителей Италии, которые находятся на карантине из-за коронавируса.