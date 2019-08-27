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    Жизнь

    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок

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    Мадонна - Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна

    61-летняя певица устроила своим приемным детям большой праздник на день рождения

    Американская поп-звезда Мадонна устроила большой костюмированный день рождения для своих приемных дочек –двойняшек Стеллы и Эстер (певица удочерила их в 2017 году). Это была вечеринка в духе мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот». Девочки нарядились в костюмы главных героев шоу, и всё вокруг было стилизовано в красно-черные цвета божьей коровки.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    А после праздника именинницы предстали в цветастых русалочьих хвостах, которые надеваются на ноги. В новом образе девочки устроили фотосессию у бассейна. Некоторые поклонники Мадонны оставили восхищенные комментарии под этими снимками в Instagram.

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    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
    Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок

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    певица праздник
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