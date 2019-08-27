Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок



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Мадонна

61-летняя певица устроила своим приемным детям большой праздник на день рождения

Американская поп-звезда Мадонна устроила большой костюмированный день рождения для своих приемных дочек –двойняшек Стеллы и Эстер (певица удочерила их в 2017 году). Это была вечеринка в духе мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот». Девочки нарядились в костюмы главных героев шоу, и всё вокруг было стилизовано в красно-черные цвета божьей коровки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 26 Авг 2019 в 11:09 PDT

А после праздника именинницы предстали в цветастых русалочьих хвостах, которые надеваются на ноги. В новом образе девочки устроили фотосессию у бассейна. Некоторые поклонники Мадонны оставили восхищенные комментарии под этими снимками в Instagram.