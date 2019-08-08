Маколей Калкин с иронией отреагировал на новость о перезапуске фильма «Один дома»



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Маколей Калкин

Актер выложил фото с реалиями взрослой жизни

Новость о том, что Disney готовит ремейк фильма «Один дома», насторожила многих зрителей. Новый взгляд на рождественскую классику 90-х еще находится на стадии разработки, но уже ясно: создателям придется сильно постараться, чтобы растопить сердца фанатов Кевина МакКалистера.

Маколей Калкин, которого в 1990-м прославила роль очаровательной грозы бандитов, не смог остаться в стороне. Актер выложил фото с реалиями взрослой жизни и подписью: «На самом деле новый «Один дома» выглядел бы так».

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