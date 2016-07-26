MamaRika рассказала, какой будет ее свадьба

Популярная украинская артистка призналась, что не будет приглашать родственников

Об этом MamaRika рассказала в комментарии ТСН. «Мы не будем делать свадьбу. Мы это обсуждали очень много раз. Мы просто сделаем праздник для себя. Звать всех отовсюду мы не будем. Мы хотим быть эгоистами, устроить какую-то поездку для себя. Подальше от людей, подальше от работы. Мы даже не знаем, когда это будет», -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

MamaRika

Популярная украинская артистка призналась, что не будет приглашать родственников

Об этом MamaRika рассказала в комментарии ТСН.

«Мы не будем делать свадьбу. Мы это обсуждали очень много раз. Мы просто сделаем праздник для себя. Звать всех отовсюду мы не будем. Мы хотим быть эгоистами, устроить какую-то поездку для себя. Подальше от людей, подальше от работы. Мы даже не знаем, когда это будет», - рассказала MamaRika.

Исполнительница объяснила, что сейчас очень занята другими делами. Так, недавно звезда сняла новый клип на трек «Ходять хлопці до дівчат». Режиссером видео стал Радислав Лукин.

MamaRika с возлюбленным

«У нас сейчас другие важные вопросы. Мы только что вернулись со съемок клипа. Радислав снимает мне уже пятый клип. Мы только-только со съемочной площадки, поэтому сейчас не до свадьбы», - сказала певица.