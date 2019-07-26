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    Жизнь

    Марина Боржемская трогательно поздравила дочь с днем рождения

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    <p>Марина Боржемская с дочерью</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Марина Боржемская трогательно поздравила дочь с днем рождения

    Марина Боржемская с дочерью

    Фото: пресс-служба

    Женщина рассказала, почему назвала дочь таким необычным именем

    Сегодня тренер популярного телешоу Марина Боржемская празднует день рождения дочери – Оливии Узелковой исполнилось 7 лет.

    «Оливочка, в день, когда забилось твое сердечко, я была поцелована Богом. Ты - моя награда и моя Вселенная. Свет моих очей, смысл жизни, счастье и любовь... Ты – дар свыше. Вокруг тебя все оживает, наполняется светом, добром и теплом. Восхищаюсь твоей силой, харизмой и, не по возрасту, женственностью, которой я у тебя учусь. Мое солнышко, хочу, чтобы ты росла свободной, открытой и смелой девочкой. Всегда упорно шла к своей цели и ее достигала! Будь уверена, я во всем тебя поддержу. Мечтай. Твори. Вдыхай. У тебя все получится. С Днем Рождения, моя лучшая подруга», - написала Марина поздравление.

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    Марина Боржемская трогательно поздравила дочь с днем рождения
    Марина Боржемская трогательно поздравила дочь с днем рождения
    Марина Боржемская трогательно поздравила дочь с днем рождения

    А также известный тренер рассказала, почему назвала дочь таким необычным именем.

    «В юности я увлекалась Шекспиром. Одну из героинь его пьес звали Оливия – еще тогда влюбилась в это имя. И решила, что мою дочь обязательно будут так звать. Оливка – это наша душа, она очень похожа на Славу, просто его копия – человек-фейерверк», - прокомментировала тренер «Зважених та щасливих».

    Напомним, 29 августа на телеканале Стб стартует девятый сезон самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі».

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