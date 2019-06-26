Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»



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Мартин Фримен

Фото: imdb

Актер, которому предстояло уехать в Новую Зеландию для съемок в трилогии Толкиена, боялся разрушить брак

47-летний британский актер Мартин Фримен рассказал, что неохотно подписал контракт, так как это означало разлуку с его теперь уже бывшей женой — 45-летней Амандой Аббингтон и их двумя детьми – 13-летним Джо и 10-летней Грейс.

«Мне было непросто сказать «да». Я приехал в Новую Зеландию в январе 2011 года, а последний день съемок был в июле 2013 – два с половиной года между началом и окончанием», – рассказал он.

Мартин также отметил, что не мог просить свою жену Аманду поехать с ним, так как она тоже актриса и у нее были свои проекты.

Тем не менее пара развелась в 2016 году. В то время они оба играли мужа и жену — Джона и Мэри Ватсон — в сериале «Шерлок».

«К моменту выхода последнего сезона мы были посреди бракоразводного процесса, поэтому было не очень весело, но когда мы об этом не думали, то все складывалось замечательно», – цитирует Мартина Daily Mail.