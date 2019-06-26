  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»

    • Розсилка
    Мартин Фримен<br />Фото: imdb - Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен
    Фото: imdb

    Актер, которому предстояло уехать в Новую Зеландию для съемок в трилогии Толкиена, боялся разрушить брак

    47-летний британский актер Мартин Фримен рассказал, что неохотно подписал контракт, так как это означало разлуку с его теперь уже бывшей женой —  45-летней Амандой Аббингтон и их двумя детьми – 13-летним Джо и 10-летней Грейс.

    «Мне было непросто сказать «да». Я приехал в Новую Зеландию в январе 2011 года, а последний день съемок был в июле 2013 – два с половиной года между началом и окончанием», – рассказал он.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Мартин Фримен признался, что едва не отказался от роли в «Хоббите»
    Фото: imdb

    Мартин также отметил, что не мог просить свою жену Аманду поехать с ним, так как она тоже актриса и у нее были свои проекты.

    Тем не менее пара развелась в 2016 году. В то время они оба играли мужа и жену — Джона и Мэри Ватсон — в сериале «Шерлок».

     «К моменту выхода последнего сезона мы были посреди бракоразводного процесса, поэтому было не очень весело, но когда мы об этом не думали, то все складывалось замечательно», – цитирует Мартина Daily Mail.

     Читайте также: Кэти Холмс призналась, что родила дочь не от Тома Круза
    знаменитости актриса актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ