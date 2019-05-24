  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    McDonald’s создал самую маленькую версию своего ресторана

    • Розсилка
    McDonald’s создал самую маленькую версию своего ресторана

    Корпорация решила поддержать свои шведские филиалы, которые обеспокоены проблемой сохранения популяции диких пчел

    Шведский филиал McDonald’s создал крошечный домик для пчел. McHive, «самый маленький в мире McDonald’s», — реплика ресторана сети. В ней есть «помещение для тысяч важнейших гостей» — внутри постройки установили несколько рамочных пчелиных ульев. Как сообщают представители корпорации, домик функционирует как полноценный улей.

    Решение создать такое «помещение» было вызвано инициативой некоторых шведских ресторанов McDonald’s, которые устанавливают пчелиные ульи на своих крышах. Как отмечает компания, эта инициатива набирает все большую популярность в Швеции. Также некоторые рестораны специально начали высаживать цветы и кустарники вместо травы вокруг своих зданий. По словам сотрудников McDonald’s, «это важно для благополучия диких пчел».

    Джерело: Bird In Flight

    компания
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ