McDonald’s создал самую маленькую версию своего ресторана



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Корпорация решила поддержать свои шведские филиалы, которые обеспокоены проблемой сохранения популяции диких пчел

Шведский филиал McDonald’s создал крошечный домик для пчел. McHive, «самый маленький в мире McDonald’s», — реплика ресторана сети. В ней есть «помещение для тысяч важнейших гостей» — внутри постройки установили несколько рамочных пчелиных ульев. Как сообщают представители корпорации, домик функционирует как полноценный улей.

Решение создать такое «помещение» было вызвано инициативой некоторых шведских ресторанов McDonald’s, которые устанавливают пчелиные ульи на своих крышах. Как отмечает компания, эта инициатива набирает все большую популярность в Швеции. Также некоторые рестораны специально начали высаживать цветы и кустарники вместо травы вокруг своих зданий. По словам сотрудников McDonald’s, «это важно для благополучия диких пчел».

Джерело: Bird In Flight