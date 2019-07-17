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    Жизнь

    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах

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    <p>Меган Фокс</p> <p>Фото: instagram.com/meganfox/</p> <div class="article-pic image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source"></div> </div> </div> <div class="vn_player"> <div class="vn-player vn-playback"></div> </div> - Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах

    Меган Фокс

    Фото: instagram.com/meganfox/

    Родители воспитывают сыновей вне гендерных стереотипов

    33-летняя Меган Фокс и ее муж, 46-летний Брайан Остин Грин, выбрались на семейную прогулку с детьми. Внимание папарацци привлекли сыновья звездной пары: 6-летний Ноа, 5-летний Бодхи и 2-летний Джорни.

    Мальчики оказались очень похожими на девочек: у всех длинные волосы и яркие наряды, непохожие на мальчишеские. Особенно выделялся старший сын Ноа. На фото видно, как он шагает рядом с родителями в платье ниже колена с дамской сумочкой.

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    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах
    Фото: legion-media

    Необычные предпочтения детей не смущают Меган Фокс и Брайана Остина Грина. «Я часто слышу, как кто-то против того, чтобы мальчик носил платья. Хм, я думаю, дети должны веселиться. Он никому не причиняет вреда, надевая платье. Если он так хочет, это круто», – заявил Брайан Остин Грин в интервью Hollywood Pipeline несколько лет назад. Уже тогда Ноа начал экспериментировать с одеждой и примерять женские образы.

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    дети родители
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