Меган Фокс вывела на прогулку троих сыновей в девичьих нарядах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox/

Родители воспитывают сыновей вне гендерных стереотипов

33-летняя Меган Фокс и ее муж, 46-летний Брайан Остин Грин, выбрались на семейную прогулку с детьми. Внимание папарацци привлекли сыновья звездной пары: 6-летний Ноа, 5-летний Бодхи и 2-летний Джорни.

Мальчики оказались очень похожими на девочек: у всех длинные волосы и яркие наряды, непохожие на мальчишеские. Особенно выделялся старший сын Ноа. На фото видно, как он шагает рядом с родителями в платье ниже колена с дамской сумочкой.

Необычные предпочтения детей не смущают Меган Фокс и Брайана Остина Грина. «Я часто слышу, как кто-то против того, чтобы мальчик носил платья. Хм, я думаю, дети должны веселиться. Он никому не причиняет вреда, надевая платье. Если он так хочет, это круто», – заявил Брайан Остин Грин в интервью Hollywood Pipeline несколько лет назад. Уже тогда Ноа начал экспериментировать с одеждой и примерять женские образы.

Читайте также: Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля.



