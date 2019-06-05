  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    По настоянию жены герцог Сассекский разорвал отношения с приятелями

    После женитьбы на Меган Маркл круг общения принца Гарри заметно изменился. Можно понять, почему герцог Сассекский неожиданно прекратил общение со своей лучшей подругой Натали Пинкхэм. Возможно, молодая супруга просто ревновала его к приятельнице. Но недавно стало известно, что принц, некогда слывший душой веселых компаний, лишился всех друзей, которые чем-то не угодили его избраннице.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри
    Меган Маркл избавилась от неугодных ей друзей принца Гарри

    Меган уверена, что некоторые знакомые «плохо влияют» на мужа. Как рассказали в окружении королевской пары, после свадьбы по настоянию жены Гарри порвал с одним из ближайших друзей детства. Самый верный и преданный товарищ, который всеми силами выгораживал принца после скандального инцидента в Лас-Вегасе, больше не является желанным гостем в его поместье.

    «Их дружба была действительно очень крепкой, но теперь во всем верховодит Меган. Она избавилась от них всех», – сообщила бывшая модель Лиззи Канди, лично знакомая с Маркл и друзьями Гарри с 2013 года.

     

    знаменитости модель Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ