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    Жизнь

    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии

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    Меган Маркл и Елизавета ІІ - Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл и Елизавета ІІ

    Журнал назвал вклад герцогини «революционным»

    Меган Маркл обладает большим влиянием, нежели сама королева Елизавета II. К такому выводу пришел журнал Vogue, составивший рейтинг самых влиятельных женщин, чья деятельность и мировоззрение меняют Великобританию к лучшему.

    В списке издания оказались 25 прекрасных дам. Компанию герцогине Сассекской составили Наоми Кэмпбелл, актрисы Оливия Коулман и Фиби Уоллер-Бридж, ведущая Эмили Мейтлис и другие известные в Англии женщины. Любопытно, что Кейт Миддлтон не вошла в рейтинг, несмотря на ее активную благотворительную работу. Нет в списке и Елизаветы II.

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    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии
    Меган Маркл обошла Елизавету II в рейтинге самых влиятельных женщин Британии

    Журнал назвал вклад Меган Маркл «революционным». Жену принца Гарри похвалили за ее «феминистические идеалы», здоровый образ жизни и современный подход к материнству, благодаря которому первенец пары надежно огражден от назойливого внимания публики. В целом же Vogue оценил герцогиню как «очень современную принцессу», сообщает The Sun.

     

    Меган Маркл Королева Елизавета II
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