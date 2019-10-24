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    Жизнь

    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца

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    Меган Маркл - Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл

    Номер выходит в непростое для супруги принца Гарри время

    38-летняя Меган Маркл – самая обсуждаемая персона в последнее время. В связи с этим издание Tatler выбрало ее героиней своего юбилейного номера.

    На обложку журнала, которому в этом году исполняется 310 лет, попал снимок герцонини, сделанный в 2015-м году фотографом Джеником Лораном. В свое время это фото Меган украшало издание и сайт Bay Street Bull. Однако фоторедакторы Tatler внесли коррективы: они убрали с портрета золотые серьги.

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    на весь екран згорнути
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца
    Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца

    Номер выходит в непростое для Макрл время. Сейчас она вместе с принцем Гарри ведет борьбу с прессой. Эти действия супругов вызвали неоднозначную реакцию у публики, поэтому заголовок на обложке соотвествующий: «Проблема Меган. Она покоряет или разделяет?».

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