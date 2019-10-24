Меган Маркл появилась на обложке особенного номера глянца



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Меган Маркл

Номер выходит в непростое для супруги принца Гарри время

38-летняя Меган Маркл – самая обсуждаемая персона в последнее время. В связи с этим издание Tatler выбрало ее героиней своего юбилейного номера.

На обложку журнала, которому в этом году исполняется 310 лет, попал снимок герцонини, сделанный в 2015-м году фотографом Джеником Лораном. В свое время это фото Меган украшало издание и сайт Bay Street Bull. Однако фоторедакторы Tatler внесли коррективы: они убрали с портрета золотые серьги.

Номер выходит в непростое для Макрл время. Сейчас она вместе с принцем Гарри ведет борьбу с прессой. Эти действия супругов вызвали неоднозначную реакцию у публики, поэтому заголовок на обложке соотвествующий: «Проблема Меган. Она покоряет или разделяет?».

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