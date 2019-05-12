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    Жизнь

    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием

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    instagram / melaniatrump.style - Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    instagram / melaniatrump.style

    Супруга Трампа экономит на одежде

    49-летняя жена американского президента Мелании Трамп пришла на прием в Белый дом в платье-футляре молочного цвета от Prada. Мелания уже надевала этот наряд в апреле 2018 года. Супруга Дональда Трампа присутствовала в нем на пресс-конференции японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая проходила в США.

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    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием
    instagram / melaniatrump.style

    К платью, декорированному объемными аппликациями на лифе и подоле, Трамп надела бежевые лодочки. В итоге образ получился сдержанным и элегантным и соответствующим ситуации.

    Напомним, ранее Мелания Трамп появилась на пасхальном празднике в светло-голубом платье с накладными карманами от Michael Kors. Его цена составляет примерно пять тысяч долларов. Похожий наряд надевала для празднования Пасхи и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма пришла  в платье пастельного оттенка на службу в часовню святого Георгия в Виндзоре.

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    мода и красота Мелания Трамп
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