Мелания Трамп надела старое платье на официальный прием



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instagram / melaniatrump.style

Супруга Трампа экономит на одежде

49-летняя жена американского президента Мелании Трамп пришла на прием в Белый дом в платье-футляре молочного цвета от Prada. Мелания уже надевала этот наряд в апреле 2018 года. Супруга Дональда Трампа присутствовала в нем на пресс-конференции японского премьер-министра Синдзо Абэ, которая проходила в США.

К платью, декорированному объемными аппликациями на лифе и подоле, Трамп надела бежевые лодочки. В итоге образ получился сдержанным и элегантным и соответствующим ситуации.

Напомним, ранее Мелания Трамп появилась на пасхальном празднике в светло-голубом платье с накладными карманами от Michael Kors. Его цена составляет примерно пять тысяч долларов. Похожий наряд надевала для празднования Пасхи и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма пришла в платье пастельного оттенка на службу в часовню святого Георгия в Виндзоре.