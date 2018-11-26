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    Жизнь

    Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к рождеству

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    Мелания Трамп - Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к рождеству
    Мелания Трамп
    Хочу.ua

    До католического Рождества ровно месяц. И в Белом доме уже все готово к празднику

    Некоторыми деталями рождественского убранства Мелания Трамп поделилась в соцсетях.

    На своей странице в Instagram первая леди США опубликовала три  фотографии, на которых ведутся праздничные приготовления.

    Сама Мелания Трамп в развешивании праздничных украшений непосредственного участия не принимает, но внимательно следит за работой десятков добровольцев, которые все эти выходные трудятся, наряжая  123-комнатный особняк на Пенсильвания-авеню, 1600.

    «Спасибо всем волонтерам нашей великой страны, которые упорно работают, чтобы украсить Белый дом. Не могу дождаться, когда увижу всю эту красоту завтра вечером», - так прокомментировала опубликованные снимки в сети Мелания Трамп.

    По материалам: Hello.ru

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