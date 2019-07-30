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    Жизнь

    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде

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    <p>Ангела Меркель и Владимир Зеленский</p> <p>instagram.com/zelenskiy_official/</p> - Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде

    Ангела Меркель и Владимир Зеленский

    instagram.com/zelenskiy_official/

    Для быстрого ознакомления канцлер Германии попросила сделать из «Слуги народа» нарезку из эпизодов

    Ангела Меркель, канцлер Германии, видела сериал «Слуга народа» с президентом Украины, бывшим актером Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью Укринформу.

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    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде
    instagram.com/zelenskiy_official/

    Правда все серии фильма немецкая Железная леди смотреть не стала, попросив сделать небольшой кинодайджест из самых ярких сцен. Это произошло до президентских выборов на Украине, в тот момент, когда стало понятно, что выигрывает именно Зеленский. Кроме Меркель сериалом также интересовались несколько министров иностранных дел, они даже просили прокомментировать некоторые эпизоды Павла Климкина.

    Напомним, «Слуга народа» – это многосерийная комедия, где главный герой, обычный учитель, неожиданно избирается президентом Украины. Премьера первого сезона сериала состоялась в ноябре 2015 года, второго – в октябре 2017-го.

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    Владимир Зеленский Павел Климкин
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