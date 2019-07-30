Меркель посмотрела сериал с Зеленским в укороченном виде



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Ангела Меркель и Владимир Зеленский instagram.com/zelenskiy_official/

Для быстрого ознакомления канцлер Германии попросила сделать из «Слуги народа» нарезку из эпизодов

Ангела Меркель, канцлер Германии, видела сериал «Слуга народа» с президентом Украины, бывшим актером Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью Укринформу.

Правда все серии фильма немецкая Железная леди смотреть не стала, попросив сделать небольшой кинодайджест из самых ярких сцен. Это произошло до президентских выборов на Украине, в тот момент, когда стало понятно, что выигрывает именно Зеленский. Кроме Меркель сериалом также интересовались несколько министров иностранных дел, они даже просили прокомментировать некоторые эпизоды Павла Климкина.

Напомним, «Слуга народа» – это многосерийная комедия, где главный герой, обычный учитель, неожиданно избирается президентом Украины. Премьера первого сезона сериала состоялась в ноябре 2015 года, второго – в октябре 2017-го.