Министр Омелян привел пятилетнего сына на работу



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Владимир Омелян instagram.com/volodymyr_omelyan/

От первого брака у Владимира также есть старший сын Северин

Министр инфраструктуры Владимир Емельян пришел на работу вместе с пятилентим сыном Марком.

«День Марка в министерстве», - написал счастливый отец в Instagram, показав фото и видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Omelyan (@volodymyr_omelyan) 3 Июл 2019 в 4:45 PDT

К слову, супруга министра, известный дизайнер Светлана Бевза на днях представила рекламный кампейн коллекции осень-зима 2019/2020.

Для съемок креативная команда выбрала две ключевые локации: поле с маками под Киевом и библиотеку им. Вернадского – одно из наиболее ярких наследий советского модернизма.

Модели Надя Шаповал и Анна Шуть демонстрировали минималистичные брючные комплекты, жакеты с подчеркнутой линией плеча и лаконичные комбинезоны, позируя среди красных маковых полей.

Тем временем фотографом Стефаном Лисовским в библиотеке им. Вернадского были сделаны кадры в свободных брюках, идеально-скроенных пальто и фирменных белоснежных платьях бренда.

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