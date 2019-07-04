Министр Омелян привел пятилетнего сына на работу
Владимир Омелян
instagram.com/volodymyr_omelyan/
От первого брака у Владимира также есть старший сын Северин
Министр инфраструктуры Владимир Емельян пришел на работу вместе с пятилентим сыном Марком.
«День Марка в министерстве», - написал счастливый отец в Instagram, показав фото и видео.
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К слову, супруга министра, известный дизайнер Светлана Бевза на днях представила рекламный кампейн коллекции осень-зима 2019/2020.
Для съемок креативная команда выбрала две ключевые локации: поле с маками под Киевом и библиотеку им. Вернадского – одно из наиболее ярких наследий советского модернизма.
Модели Надя Шаповал и Анна Шуть демонстрировали минималистичные брючные комплекты, жакеты с подчеркнутой линией плеча и лаконичные комбинезоны, позируя среди красных маковых полей.
Тем временем фотографом Стефаном Лисовским в библиотеке им. Вернадского были сделаны кадры в свободных брюках, идеально-скроенных пальто и фирменных белоснежных платьях бренда.