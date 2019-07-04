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    Жизнь

    Министр Омелян привел пятилетнего сына на работу

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    <p>Владимир Омелян</p> <p>instagram.com/volodymyr_omelyan/</p> - Министр Омелян привел пятилетнего сына на работу

    Владимир Омелян

    instagram.com/volodymyr_omelyan/

    От первого брака у Владимира также есть старший сын Северин

    Министр инфраструктуры Владимир Емельян пришел на работу вместе с пятилентим сыном Марком.

    «День Марка в министерстве», - написал счастливый отец в Instagram, показав фото и видео.

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    Публикация от Volodymyr Omelyan (@volodymyr_omelyan)

    К слову, супруга министра, известный дизайнер Светлана Бевза на днях представила рекламный кампейн коллекции осень-зима 2019/2020.

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    Для съемок креативная команда выбрала две ключевые локации: поле с маками под Киевом и библиотеку им. Вернадского – одно из наиболее ярких наследий советского модернизма.

    Модели Надя Шаповал и Анна Шуть демонстрировали минималистичные брючные комплекты, жакеты с подчеркнутой линией плеча и лаконичные комбинезоны, позируя среди красных маковых полей.

    Тем временем фотографом Стефаном Лисовским в библиотеке им. Вернадского были сделаны кадры в свободных брюках, идеально-скроенных пальто и фирменных белоснежных платьях бренда.

     Читайте также: Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже.


    дети Владимир Омелян
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