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    Жизнь

    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком

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    <p>Дияна Милойкович</p> <p><span>instagram.com/dijanaslife</span></p> - «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком

    Дияна Милойкович

    instagram.com/dijanaslife

    Состояние здоровья Дияны резко ухудшилось летом этого года

    Королева красоты Дияна Милойкович скончалась после шести лет борьбы с онкологическим заболеванием. Победительница конкурсов «Мисс Сербия-2009» и «Мисс Европа-2014» прожила 33 года.

    Когда модели было 27 лет, медики обнаружили у нее инвазивный рак матки. В течение нескольких месяцев после этого метастазы распространились на другие органы.

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    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком
    «Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком

    После этого красавица стала известным блогером. На своей странице в Instagram она подробно рассказывала о борьбе со страшной болезнью. «Несмотря на то, что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала из-за своей судьбы!» – заверила Милойкович.

    Состояние здоровья Дияны резко ухудшилось летом этого года. Ей срочно понадобилось переливание крови, сообщает Mirror. Однако процедура не помогла, сербка скончалась.

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