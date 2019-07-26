«Мисс Европа» ушла из жизни после шести лет борьбы с раком



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Дияна Милойкович instagram.com/dijanaslife

Состояние здоровья Дияны резко ухудшилось летом этого года

Королева красоты Дияна Милойкович скончалась после шести лет борьбы с онкологическим заболеванием. Победительница конкурсов «Мисс Сербия-2009» и «Мисс Европа-2014» прожила 33 года.

Когда модели было 27 лет, медики обнаружили у нее инвазивный рак матки. В течение нескольких месяцев после этого метастазы распространились на другие органы.

После этого красавица стала известным блогером. На своей странице в Instagram она подробно рассказывала о борьбе со страшной болезнью. «Несмотря на то, что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала из-за своей судьбы!» – заверила Милойкович.

Состояние здоровья Дияны резко ухудшилось летом этого года. Ей срочно понадобилось переливание крови, сообщает Mirror. Однако процедура не помогла, сербка скончалась.