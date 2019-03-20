Модель, которая была лицом Dior, Chanel и Versace, сменила пол



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Нейтан Уэстлинг Фото: instagram / nathanwestling

Вернувшись к работе, Уэстлинг рискует стать одним из самых звездных манекенщиков-трансгендеров

Полгода назад 22-летний Нейтан Уэстлинг был девушкой по имени Натали, покоряющей мир высокой моды. За недолгую, но успешную карьеру модели она успела принять участие в рекламных кампаниях таких гигантов индустрии, как Marc Jacobs, Dior, Chanel и Versace, сняться для обложек Vogue, стать амбассадором Vans и представить крупнейшие бренды на Неделях моды. Именно после очередного показа Louis Vuitton на прошедшей в октябре парижской модной Неделе девушка приступила к курсу тестостерона.

Сейчас волосы Нейтана стали короче, голос ниже, и он наконец чувствует себя частью трансгендерного сообщества, к которому давно хотел принадлежать. Долгие годы психотерапия и антидепрессанты были частью его жизни, но больше так продолжаться не могло: «Я понял, что устал существовать. Не мог понять, как людям удается просто просыпаться по утрам, жить и чувствовать себя хорошо. У меня так не получалось», - рассказал Нейтан. Теперь он планирует сделать маммопластику и снова заняться своей работой.

Джерело: Super