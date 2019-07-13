Модель запустила в продажу воду из своей ванны по $30 за банку. Ее всю уже раскупили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/belle.delphine/

Девушка анонсировала продажу больших контейнеров с водой за $10 тысяч

Популярная инстаграм-блогерша и косплеерша Белль Дельфин в начале июля взорвала интернет. 19-летняя модель начинала продавать воду из своей ванны «вам, мальчикам-игрокам, которые мучаются от жажды». Дельфин утверждала, что это вода, в которой она мылась. Небольшая банка с жидкостью, несмотря на все насмешки, разлетелась по $30 за штуку.

Без скандалов не обошлось. Блогершу обвинили в подмене воды из своей ванны на воду из-под крана: один из пользователей Reddit якобы провел тест и не обнаружил в жидкости следов ДНК девушки. Другой пользователь заявил, что 50 человек заразились герпесом после того, как выпили воду из ванны Дельфин.

На все эти обвинения блогерша ответила в своем Instagram, назвав их «фейк-ньюс»: по ее словам, когда эти данные просочились в сеть, она еще не успела отправить покупателям посылки. «Никто не заболел и не попал в больницу. А что касается герпеса, у меня он периодически случается, но в последние год-два ничего не было - нет, вы не можете им заразиться! У 90% людей бывает герпес раз в жизни. Это не ЗПП, лол».

Читайте также: Разведенная Слава Каминская показала сочную фигуру в Лисичанске