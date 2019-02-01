Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)



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Методы воспитания детей общественность критикует не в первый раз

43-летний Кэри Харт, профессиональный мотогонщик и муж певицы Пинк, оказался в центре скандала из-за видеозаписи на своей странице в Instagram. Супруг поп-звезды захотел похвалиться в соцсети успехами своей семилетней дочери Уиллоу в стрельбе из винтовки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carey Hart (@hartluck) 30 Янв 2019 в 4:30 PST

«Мы с Уиллоу стреляем из винтовки 22 калибра. Она делает успехи… Начала стрелять в три года… Я воспитываю детей так, что они знают, как обращаться с огнестрельным оружием, хранить его и не позволять попасть в руки человека, не обладающего необходимыми знаниями»,– сообщил Харт фолловерам.

Многих интернет-пользователей возмутил видеоролик со стреляющим из винтовки ребенком. Один из участников обсуждения в комментариях предположил, что девочка может ошибиться и выстрелить не туда.

Стоит отметить, что его методы воспитания детей общественность критикует не в первый раз. Ранее он делился в соцсети фотографией, на которой вместе с женой и детьми сидел на мотоцикле. Фолловеры заметили, что ни жена, ни дети мотогонщика не надели защитные шлемы.