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    Жизнь

    Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)

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    Пинк - Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)
    Пинк

    Методы воспитания детей общественность критикует не в первый раз

    43-летний Кэри Харт, профессиональный мотогонщик и муж певицы Пинк, оказался в центре скандала из-за видеозаписи на своей странице в Instagram. Супруг поп-звезды захотел похвалиться в соцсети успехами своей семилетней дочери Уиллоу в стрельбе из винтовки.

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    Публикация от Carey Hart (@hartluck)

    «Мы с Уиллоу стреляем из винтовки 22 калибра. Она делает успехи… Начала стрелять в три года… Я воспитываю детей так, что они знают, как обращаться с огнестрельным оружием, хранить его и не позволять попасть в руки человека, не обладающего необходимыми знаниями»,– сообщил Харт фолловерам.

    Многих интернет-пользователей возмутил видеоролик со стреляющим из винтовки ребенком. Один из участников обсуждения в комментариях предположил, что девочка может ошибиться и выстрелить не туда.

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    Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)
    Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)
    Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)
    Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)
    Мужа певицы Пинк осудили за то, что он научил дочь стрелять из винтовки (видео)

    Стоит отметить, что его методы воспитания детей общественность критикует не в первый раз. Ранее он делился в соцсети фотографией, на которой вместе с женой и детьми сидел на мотоцикле. Фолловеры заметили, что ни жена, ни дети мотогонщика не надели защитные шлемы.  

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