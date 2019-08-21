На «Интере» увидит мир новое ток-шоу с Ольгой Фреймут и Романом Кадеминым



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущие нового ток-шоу – Ольга Фреймут и Роман Кадемин. Для обоих телеведущих работа в таком проекте – новый опыт

Премьера ток-шоу об отношениях мужчин и женщин состоится на телеканале «Интер» уже в сентябре

Самые важные отношения в жизни складываются между мужчиной и женщиной. Так было всегда. Так устроен мир. В этих отношениях – продолжение жизни, любовь, счастье. В них рождаются истории, вдохновляющие целые поколения, и самые невообразимые драмы. В них находится и теряется смысл жизни. Впервые на украинском телевидении появится ток-шоу, в котором все темы будут обсуждаться с мужской и женской позиций. Очень часто они могут не совпадать. В программе будут темы, о которых боятся говорить, секреты, которыми не принято делиться даже с самыми близкими, среди героев будут известные люди, от которых никогда не ждали откровений. В каждом из выпусков зрители смогут увидеть проблему глазами противоположного пола. Увидеть, чтобы вместе с ведущими и экспертами-профессионалами разобраться в самых запутанных и драматичных жизненных ситуациях. Разобраться, чтобы мелодрамы и драмы не стали трагедиями. И не только в жизни героев программы, но и миллионов телезрителей.

«Темы, которые мы будем поднимать, касаются достаточно большого количества людей, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Это ситуации, события, которые многие взрослые переживают в своей жизни. Женщины любят больше обсуждать подобные темы, нуждаются в обсуждении и, наверное, более открыты. Поэтому в какой-то степени женщинам и легче: они проговаривают очень многие ситуации. Мужчины реже делятся своими переживаниями, как-то не принято. Поэтому, вероятно, у программы будет преимущественно женская аудитория. Хотя возможен и обратный эффект: мужчины будут смотреть эту программу, потому что хотя бы по ту сторону экрана, но тоже будут участвовать в этих разговорах, им это тоже нужно».

Ведущие нового ток-шоу – Ольга Фреймут и Роман Кадемин. Для обоих телеведущих работа в таком проекте – новый опыт.

В студии программы будут профессиональные эксперты: психологи, врачи и различные специалисты. Будут и звездные гости – авторитетные люди, готовые поделиться своим опытом решения самых непростых ситуаций. Вместе с ведущими гости и эксперты будут находить выход из жизненных хитросплетений.

Премьера ток-шоу об отношениях мужчин и женщин состоится на телеканале «Интер» уже в сентябре.